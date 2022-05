À l’instar de son célèbre double à Miami, The Standard à Hua Hin est placé sous le signe des paillettes et du glamour. Avec ses parasols et ses chaises longues jaune soleil, la scène de la piscine articulée autour de l’architectural Lido Bar est l’endroit pour voir et être vu. Cela n’a pas échappé au beau monde de Bangkok qui aime y parader.