Situé dans une ruelle au cœur de Beyrouth, dans le quartier arty et bohème de Gemmayze, l’Arthaus se compose de quatre imposantes maisons datant de l’époque ottomane et restaurées avec goût. Avec sa belle cour intérieure, sa piscine, son bar et son bistrot, l’hôtel est sans conteste un hub local, artistique et social. Les talents créatifs et les citoyens du monde sont ici chez eux.