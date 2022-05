Château La Coste, Le Puy-Sainte-Répade, France

À 15 kilomètres d’Aix-en-Provence, le Château La Coste, le domaine de 200 hectares de l’homme d’affaires irlandais Patrick ‘Paddy’ McKillen, est devenu le terrain de jeu de lauréats du prix Pritzker et de top artistes. Tadao Ando, Jean Nouvel, Frank Gehry, Richard Rogers, Renzo Piano et, dernièrement, Oscar Niemeyer (le nouveau pavillon et dernier projet du maître décédé il y a dix ans), ont façonné le paysage de ce domaine viticole de culture bio.