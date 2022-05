C’est dans le village écossais de Braemar que Manuela et Iwan Wirth a décidé de rénover The Fife Arms. Ce power couple, très influent dans le monde de l’art contemporain, a fondé la galerie d’art Hauser & Wirth présente à Zürich, Londres, Los Angeles, Hong Kong, ou New York), avant de trouver les murs qui accueilleront les œuvres de leur collection (près de 16.000 pièces).