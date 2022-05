Le Piémont est une région courue par les hédonistes et ce nouvel hôtel en est un bel exemple. Outre un restaurant, des balades en Vespa, un spa et une académie du vin, la Casa di Langa propose une école de cuisine dont les ateliers sont dirigés par des chefs italiens. Il y a même un "concierge des truffes" pour dénicher et acheter les meilleures truffes de la région.