Casa Silencio, Oaxaca, Mexique

La vallée de Xaagá, au Mexique, a été surnommée la vallée du silence, et c’est ici que la Casa Silencio a ouvert ses portes l’année dernière. Dès l’arrivée, on a l’impression de pénétrer dans un temple contemporain. Les murs sont en terre battue, selon la technique locale du tapial. La lumière filtre à travers les sculptures artistiques du toit et l’architecture cérémoniale d’Alejandro D’Acosta est une destination en soi.