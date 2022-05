Masseria Calderisi, Fasano, Italie

Parmi les oliviers et les citronniers, à deux pas de l’Adriatique, une ferme du XVIIe siècle a été rénovée et aménagée en boutique-hôtel. Piscine, chambres, jardins et terrasses incarnent le chic italien. Une navette gratuite permet de se rendre à la plage privée Calderisi Beach et Malibu, la charmante boutique de l’hôtel, propose des tenues signées Max Mara ou Missoni, mais aussi des confitures maison et des taralli, les typiques petits biscuits salés des Pouilles.