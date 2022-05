Sterrekopje, Franschhoek, Afrique du Sud

Enfin une retraite thérapeutique à Franschhoek, l’une des régions viticoles les plus célèbres d’Afrique du Sud. Sterrekopje est un lieu de détente, de récupération, de soin et de connexion avec soi-même et la nature. Le programme quotidien est pour le moins avant-gardiste: massages intuitifs, rituels de purification, thérapie sonore, cérémonie du cacao, méditations, baignades sauvages, ateliers de poterie, qi gong ou danse libre.