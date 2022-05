The Ivens, Lisbonne, Portugal

Jusqu’en 2016, ce bâtiment du quartier chic du Chiado était occupé par les stations de radio Renascença, RFM et Mega Hits, mais la tranquille rua Capela accueille désormais The Ivens. Ce tout nouvel hôtel boutique de Lisbonne est une fabuleuse invitation au voyage, en hommage aux explorateurs portugais. Majestueux et élégant à l’extérieur, il offre à l’intérieur un labyrinthe d’extravagances créé par le décorateur espagnol Lázaro Rosa-Violán, connu pour son projet JNcQUOI Avenida à Lisbonne.