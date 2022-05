The Rooster, Antiparos, Grèce

Des célébrités comme Tom Hanks et Madonna fréquentent l’île décontractée d’Antiparos, dans les petites Cyclades. Au printemps 2021, The Rooster y a ouvert ses portes avec la même philosophie: low profile, high privacy et surtout, ultra-stylé dans un esprit nature. L’excentrique propriétaire, Athanasia, encourage les clients à se détendre et profiter des plaisirs simples, sans nécessairement se focaliser sur une to-do list.