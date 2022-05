Le Grumeti Serengeti River Lodge a fait l’objet d’une rénovation complète l’année dernière et rouvrira ses portes le 6 juin. Situé sur les rives de la rivière Grumeti, à deux pas d’un des plus célèbres points de passage du Serengeti, le camp de tentes est l’un des plus beaux endroits de Tanzanie, surtout pendant les mois de la grande migration, en juin et juillet.