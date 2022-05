Buahan, Bali, Indonésie

Buahan is genoemd naar het dorpje waar het zich bevindt, pal in de Balinese jungle, op veertig minuten rijden van het bekende Ubud. Alles is gelinkt aan lokale tradities en de eigenaars proberen weg te blijven van de sterk verwesterde toeristische trends op het eiland. Het zerowasterestaurant werkt met vergeten Balinese smaken, de Botanist Bar serveert huisgemaakte kombucha en ciders. In workshops leer je het kruidendrankje jamu maken of Balinese medicijnen op basis van planten.