Explora El Chaltén, Patagonie, Argentine

Ce lodge de la vallée Eléctrico, en Patagonie argentine, est un chef-d’œuvre de l’architecture face à cet autre chef-d’œuvre, mais de la nature, qu’est le glacier Marconi. Pour les aventuriers amateurs de design et de luxe, voici une adresse idéale. Et la cuisine y joue un rôle important: le chef argentin Pablo Jesús Rivero a conçu un menu avec des produits de saison fournis par des producteurs locaux. Grâce à son steak house de Buenos Aires, Rivero figure chaque année dans le classement "The World’s 50 Best Restaurants".