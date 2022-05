On oublie l’hôtel de glace; c’est tellement dépassé et beaucoup trop froid! Le Treehotel par contre, est un choix nettement plus séduisant pour se plonger dans la nature sauvage de la Laponie suédoise, au sud du cercle polaire. Cet hôtel se compose de huit extraordinaires cabanes nichées dans les arbres et disséminées dans une paisible forêt de pins, avec des aurores boréales en invitées surprise.