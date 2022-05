Aurea, Tola, Rivas, Nicaragua

Niché entre plages dorées, lacs bleu azur et montagnes rouge feu, Aurea est un refuge entouré d’une jungle où les cascades tempèrent la chaleur des volcans bouillonnants. La Hacienda Iguana, le domaine de cette oasis de paix, applique la durabilité sous toutes ses formes: pas de peinture ni de plastique, matériaux biodégradables, bâtiments en béton et en bois durable sans entretien, produits locaux et biologiques, utilisation de l’eau de pluie, collaboration avec la communauté locale.