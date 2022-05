Indrani Lodge, Genappe, Wallonie, Belgique

L’Indrani Lodge, dans la pittoresque ville de Loupoigne, n’est qu’à une heure de route de Bruxelles. Cette ancienne ferme a été transformée au fil des ans en lodge romantique. Des fleurs comestibles poussent dans le jardin de l’Indrani Lodge et le jardin d’herbes aromatiques est un trésor pour le chef. On se balade tranquille dans le verger et le jardin de cueillette, ou jusqu’à la vieille grange. On peut aussi piquer une tête dans la piscine chauffée.