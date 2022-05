Six Senses Shaharut, Désert du Néguev, Shaharut, Israël

Au bord de l’horizon infini du désert du Néguev, le Six Senses Shaharut est quasi biblique. Dans ce havre de paix et de tranquillité, les rayons dorés du soleil dansent sur les dunes de sable orange et les étoiles scintillent dans le ciel nocturne. Six Senses met tout en œuvre pour préserver le faste envoûtant de cet environnement. Le développement durable, la production locale et le soutien des écosystèmes occupent ici une place prépondérante.