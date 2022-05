Casa de São Lourenço, Serra da Estrela, Portugal

Propriété de Burrel, marque appréciée au Portugal et bien au-delà pour ses couvertures et tissus de laine les plus exquis produits artisanalement, la Casa de São Lourenço a ouvert ses portes en 2019. Cet hôtel panoramique est le seul cinq étoiles de la région de la Serra da Estrela offrant une vue imprenable sur la magnifique vallée glaciaire. Conçu en 1940 par l’architecte Rogério de Azevedo en tant que pousada, c’est aujourd’hui un hôtel de luxe qui rend hommage au design, à l’artisanat et aux produits portugais.