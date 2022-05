Forestis, Dolomites, Italie

Forestis est un hôtel de montagne ski-in/ski-out et spa 5 étoiles enchâssé dans le superbe écrin des Dolomites, dans le nord-est de l’Italie. Dans ce lieu, activités sportives et divine quiétude vont de pair. Le design de Forestis est tout aussi enchanteur: de la structure en bois aux meubles fabriqués à la main, en passant par les coussins douillets, les canapés et même les tapis réalisés par un atelier de tissage du Trentin, tous les matériaux sont régionaux.