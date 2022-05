Des prairies et des champs entourent le petit village alpin de Maranza, juste au-dessus de la vallée du Pustertal, connue pour ses magnifiques sentiers de randonnée en altitude. L’hôtel a ouvert ses portes en 2020 et se distingue par son architecture contemporaine, dans l’écrin du paysage idyllique de Maranza et des sommets préservés des Dolomites.