Le groupe Ace est réputé pour ouvrir des hôtels dans des quartiers en plein essor. Il réitère son tour de force à New York: plutôt que le quartier branché de Williamsburg, il a choisi de s’installer plus au sud de Brooklyn, près de Boerum Hill. Les murs en béton brut et les fenêtres industrielles du bâtiment du Ace Brooklyn l’ancrent dans un ensemble très urbain.