Aman New York, New York, États-Unis

L’inauguration que l’on a failli attendre! Conçu par le célèbre architecte belge Jean-Michel Gathy de Denniston Architects, l’Aman New York prend ses quartiers dans l’emblématique Crown Building et ouvre le 2 août prochain. Situé au cœur de Manhattan, à l’angle de la 5ème Avenue et la 57ème rue, le bâtiment, qui vient de fêter son 100ème anniversaire, avait été imaginé à l’origine par Warren & Wetmore, les architectes parmi les plus emblématiques de New York et à qui l’on doit la Grand Central Station.