Madame Rêve, Paris, France

Madame Rêve vient d’ouvrir ses portes dans le centre de Paris, à quelques minutes du Louvre et de la Bourse du Commerce récemment rénovée. Un nom prestigieux qui s’accompagne d’un passé qui l’est tout autant: cet hôtel cinq étoiles est installé dans un bâtiment de la Poste du XIXe siècle à l’architecture haussmannienne. Derrière l’hôtel perché sur 3 niveaux, on retrouve Laurent Taïeb, à qui l’on doit notamment l’hôtel Kong, à Paris aussi et immortalisé dans un épisode de Sex and the City.