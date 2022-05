Nobu Hotel, Varsovie, Pologne

Situé au cœur de Varsovie, à deux pas des belles boutiques, des restaurants, des concept stores et des galeries d’art, entre le plus grand parc de Varsovie et l’imposant Palais de la Culture et des Sciences, le Nobu Warsaw est parfaitement à sa place et attire clients internationaux et visiteurs locaux. L’hôtel est installé dans un ancien bâtiment Art déco auquel a été ajoutée une nouvelle aile au style architectural plus japonais minimaliste.