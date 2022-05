Castello di Reschio, Italie

À la frontière de l’Ombrie et de la Toscane se dresse un château du XIe siècle sauvé de la ruine par Benedikt Bolza et Donna Nencia Corsini. Après des années de rénovation, le couple a ouvert l’hôtel Reschio, aménagé dans un style glamour à l’ancienne, avec piano Steinway de 1908, canapés en velours, miroirs dorés, feux ouverts, échiquiers, sols en pierre et bibliothèque. Les pins parasols et les cyprès étendent leur l’ombre sur le patio avec véranda à l’heure où l’on sirote un negroni parfait. Le domaine s’étend sur 1.500 hectares et on y produit du vin, de l’huile d’olive et du miel. L’hôtel propose un spa et plusieurs restaurants.