Habitas AlUla, vallée d’Ashar, Arabie Saoudite

Telle une oasis dans le désert, Habitas AlUla émerge entre de gigantesques canyons. De nombreuses merveilles naturelles d’Arabie Saoudite restent à découvrir, et la vallée d’Ashar en fait partie. Sur les falaises et tout autour sont exposées des œuvres de Lita Albuquerque, Superflex et Manal Al Dowayan, notamment, dans le cadre d’une coopération avec Desert X (biennale d’art née dans la vallée de Coachella, à l’est de Los Angeles). Très isolé, le resort Habitas AlUla fonctionne en all-in. Le restaurant Tama sert une cuisine moyen-orientale sous les étoiles. Non loin, on peut découvrir les 9.740 miroirs qui composent le Maraya Concert Hall.