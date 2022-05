Hotel June, Malibu, États-Unis

Situé près de la pittoresque Pacific Coastal Highway, l’Hotel June Malibu est un hommage moderne aux films hollywoodiens et à l’esprit du Malibu historique. Les bungalows mid-century avec vue sur les collines et les plages inondées de soleil sont nichés dans le motel d’origine, qui a ouvert ses portes en 1949 et accueilli des clients aussi célèbres que Bob Dylan: c’est là qu’il écrit "Blood on the Tracks".