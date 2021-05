Chivah-som, Thaïlande

CHECK-IN S’il y a une terre promise en termes de bien-être, c’est la Thaïlande avec, notamment, le Chiva-Som, considéré comme un pionnier depuis 25 ans. Son nom signifie "havre de vie" et c’est l’une des retraites de bien-être les plus célèbres au monde. Avec un ratio de 4 employés par client, son objectif réside dans la longévité de la paix de l’âme, du corps et de l’esprit de ses hôtes.

GET A ROOM Situé dans la plus ancienne station balnéaire du golfe de Thaïlande (et destination traditionnelle de la famille royale), Hua Hin à deux heures au sud de Bangkok, le Chiva-Som dissémine ses chambres et suites épurées dans un ensemble de bungalows et de pavillons dissimulés dans un jardin luxuriant.

SOME ME TIME "Treatments that transform", voilà la promesse de cette adresse, offrant jusqu’à 150 soins différents -physiothérapie, fitness, holistique, nutrition et autres soins du corps. On vient ici pour se couper du monde (tous les appareils électroniques sont interdits sauf dans les chambres et la bibliothèque), se déstresser avant de se ressourcer, se relaxer, et faire, qui sait, certaines mises au point sur son style de vie. Les soins prodigués au spa et les programmes de remise en forme constituent les principaux attraits, relayant au second plan les plages de Hua Hin. (NW)