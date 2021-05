Euphoria Retreat, Grèce

CHECK-IN On ne va pas y aller par quatre chemins: l’Euphoria Retreat est considéré comme un des meilleurs spas d’Europe. Ce temple du bien-être à la palette holistique plus que fournie est à un jet de javelot de Mystras, ce site perché sur les pentes abruptes du mont Taygetus, mentionné par Homère et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une retraite réparatrice, qui fait appel à la philosophie hellénique, à la médecine chinoise traditionnelle des cinq éléments (avec un sauna finlandais et un hammam byzantin pour faire bonne mesure), à la médecine alternative, à la cuisine saine méditerranéenne pour élaborer une expérience régénératrice et atteindre le nirvana.

GET A ROOM Les 45 chambres, toutes en matières douces et couleurs sourdes -or bruni et carmin- reflètent l’atmosphère paisible des lieux.

SOME ME TIME L’endroit est le résultat de la vision de la propriétaire et ancienne businesswoman Marina Efraimoglou, qui a vaincu un cancer et attribue une grande partie de sa guérison à sa recherche de pratiques holistiques de bien-être. Conçu par DecaArchitecture, le spa s’étend sur 4 niveaux et 3.000m², desservis par un escalier en spirale et un labyrinthe de piscines intérieures et extérieures. À l’arrivée, on doit se faire piquer le doigt pour le test «3GL» qui mesure les trois biomarqueurs les plus importants pour la santé métabolique (glycogène, glucose et glutathion) et ainsi personnaliser les besoins de chacun. Sans nul doute, ici, les programmes et soins sur mesure sont de haute facture (à tester absolument: «Emotional & Physical Transformation»). (NW)