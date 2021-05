Ikos Andalusia, Espagne

GET A ROOM Entouré de 21 hectares de jardins, l’établissement, à l’architecture andalouse moderne, a la folie des grandeurs: 411 chambres et suites, 7 restaurants, 7 bars, 8 piscines, 2 courts de tennis et une plage privée. On peut aussi visiter gratuitement les meilleurs musées de Malaga, bénéficier d’un green fee offert au Los Naranjos Golf Club ou opter pour le Dine-Out dans un restaurant authentique de la région. Pendant que les parents s’essayent au stand up paddle ou aux échecs, les kids sont accueillis au Heros Kids Club et au Just4Teens. Complementary, toujours.

SOME ME TIME Last but not least, côté bien-être, on peut se laisser tenter par l’un des soins personnalisés et massages du spa signé Anne Sémonin Paris. En plus des dix cabines de soin, l’espace wellness comprend une piscine intérieure chauffée, une suite thermale et une salle de sport. Le kif pour les ados? Une série de soins juste pour leurs beaux yeux. (NW)