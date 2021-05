Le maelström Saltstraumen, Bodø, Norvège

À 33 kilomètres de la ville de Bodø, Saltstraumen est le maelström le plus puissant du monde. Kezako? C’est ce dangereux courant tourbillonnant des côtes norvégiennes, produit par l’accélération de la marée et le déferlement de fortes houles dans le détroit. Chaque fois que la marée s’inverse, la mer reste «calme» quelque temps, une parenthèse opportune pour le passage de grands bateaux.

Toutes les six heures, 400 millions de mètres cubes d’eau s’engouffrent à grande vitesse (pouvant atteindre 20 nœuds soit 40km/h) dans le bras de mer de 150 mètres de large et 3 kilomètres de long qui relie le Saltenfjord et le Skjerstadfjord. Le maelström peut atteindre 10 mètres de diamètre et 4 à 5 mètres de profondeur. À noter, c’est plus impressionnant lors de la marée haute (horaires à consulter à l’office du tourisme local). (NW)