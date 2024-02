4 visites insolites pour vos prochaines vacances en Italie

1 | Procida

2 | Leccio

Le château de Sammezzano, en Toscane, fut construit au XVIIᵉ siècle puis réinventé au XIXᵉ siècle par le marquis Ferdinando Panciatichi Ximenes d'Aragona. Ce dernier s'inspire de l'architecture et de l'art mauresque, byzantin, perse et vénitien. Avec ses plafonds voûtés, ses colonnes ornées et ses mosaïques délicates, ce château est un kaléidoscope de couleurs et de motifs.