5 hôtels en France pour un séjour en dernière minute

L'aspect et l'atmosphère de cet hôtel ont été conçus par l'architecte d'intérieur Marion Mailaender. Toutes les chambres ont une vue imprenable sur la mer et, partout où vous regardez, vous voyez des détails excentriques inspirés du Cabanon moderniste d'Eileen Gray et de Le Corbusier à Roquebrune-Cap-Martin.

Dans le restaurant, les jeunes chefs Sylvain Roucayrol et Paul-Henri Bayart servent de nombreuses préparations de poissons crus, dont le sashimi de bar et le carpaccio de thon. Mais c'est surtout le décor cinématographique qui retient l'attention : les sièges du salon, les tables et les chaises sont placés apparemment au hasard sur les rochers devant l'hôtel, où les odeurs de poisson grillé et de pastis se mêlent à celle de la crème solaire et de l'eau salée.

Infos pratiques Localisation | Les Goudes (Marseille, Les Calanques)

À partir de 230 euros par nuit, minimum deux nuits.

3 | Crillon-le-Brave

Crillon-le-Brave, Mont Ventoux

Ce lieu respire l'atmosphère de la Provence: romantique et élégant, entouré de vignes et d'oliviers et surplombant le Mont Ventoux. Et qui plus est, avec un service cinq étoiles exceptionnel.

Cet hôtel de luxe se compose de neuf maisons, chacune avec sa propre histoire, qui forment aujourd'hui un ensemble harmonieux. Au fil des ruelles et des places, vous vous promenez d'un bâtiment à l'autre, tout en profitant d'une vue à couper le souffle.

L'établissement est signé l'architecte et designer parisien Charles Zana. © Micha Pycke

L'établissement est signé l'architecte et designer parisien Charles Zana, qui a également marqué de son empreinte la propriété sœur de l'hôtel (Lou Pinet à Saint-Tropez) ainsi que la rénovation de la Fondation CAB à Saint-Paul-de-Vence. Zana a préservé le caractère délicat et l'identité du village du XIIe siècle tout en apportant une touche élégante à toutes les chambres et aux espaces communs. En été, la piscine est très animée.

Infos pratiques Localisation | Crillon-le-Brave

À partir de 425 euros par nuit.

4 | L'Arlatan

Arles

Ce bâtiment emblématique, situé dans le centre historique d'Arles, a été racheté en 2014 par Maja Hoffmann, collectionneuse, philanthrope et fondatrice de la tour LUMA dédiée à l'art. Elle a transformé ce monument en l'un des hôtels les plus remarquables de France, une explosion de couleurs, de lumière et de créativité.

Maja Hoffmann a rempli l'hôtel d'œuvres de sa collection privée et a donné carte blanche à l'artiste cubain Jorge Pardo pour l'ameublement et la décoration. © Adrian Deweerdt

Maja Hoffmann a rempli l'hôtel d'œuvres de sa collection privée et a donné carte blanche à l'artiste cubain Jorge Pardo pour l'ameublement et la décoration. Les différents bâtiments, dont la partie centrale est protégée en tant que monument historique, s'organisent autour d'un beau patio avec piscine.

Infos pratiques Localisation | Arles, centre historique

À partir de 350 euros par nuit.

5 | Hôtel Amour

Nice

Nice n'est pas Paris. Pourtant, la formule parisienne à succès de l'Hôtel Amour et de l'Hôtel Grand Amour fait des merveilles sur la Côte d'Azur. Les ingrédients sont les mêmes: des chambres à la décoration unique et au mobilier vintage, une ambiance familiale teintée d'érotisme, des livres d'art et des radios FIP plutôt que des tablettes ou des téléviseurs, un bar animé où l'on prend d'excellents petits-déjeuners, déjeuners et dîners.

À l'hôtel Amour, une ambiance familiale teintée d'érotisme, des livres d'art et des radios FIP. © Micha Pycke

L'Hôtel Amour dispose même d'une petite piscine sur le toit-terrasse et une plage privée à 15 minutes à pied, faisant de cet hôtel d'artistes notre lieu de séjour préféré à Nice.