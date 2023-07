5 promenades à vélo en Wallonie et à Bruxelles

Au départ de Wépion, à quelques kilomètres au sud de Namur, cette sortie à vélo permet de découvrir tranquillement la Rive de la Meuse jusqu'à Dinant. Pour un total de 44 kilomètres, cet itinéraire est facile d'accès et ne demande pas une condition physique particulièrement importante, même si certaines portions du tour peuvent être non goudronnées et plus difficiles d'accès. Les paysages valent en tout cas le détour: du château de Dave, aux tours des écluses du fleuve, on en revient comblé!