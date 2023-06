À bord du train de nuit Bruxelles-Berlin lors du trajet inaugural

Alors que je fais plus ample connaissance avec elles, quatre autres voyageuses entrent dans le compartiment comme si c’était journée portes ouvertes. Ces quatre Allemandes sont membres du collectif européen ‘Back-on-Track’, qui milite en faveur du retour des trains de nuit. “Nous sommes fières d’avoir pu contribuer à ce retour malgré de nombreux obstacles politiques”, déclare l’une d’elles. Avec un gobelet en plastique rempli de vin rosé bon marché, elles trinquent à un avenir rempli de réussites similaires en matière de circulation transfrontalière des trains de nuit en Europe. “L’enjeu écologique est grand”, ajoutent-elles.

Sur chaque lit se trouvent un oreiller, une housse de couette sans couette et une couverture tout neufs. © Siska Vandecasteele

Expérience magique

Bien qu’Elmer van Buuren, le directeur et cofondateur d’European Sleeper, apprécie le fait qu’il s’agisse d’un moyen de transport durable, sa principale motivation est plus personnelle. Je le rencontre dans le train: “Enfant déjà, j’étais fasciné par les trains de nuit. Et c’est tout simplement une excellente façon de voyager. Il y a quelque chose de magique à rouler ensemble dans la nuit, dans une sorte de cocon, et à rencontrer des gens avec lesquels on ne parlerait sinon jamais. Je ne suis peut-être pas fan des compartiments partagés, mais j’adore la connexion entre les voyageurs.”

Elmer van Buuren, le directeur et cofondateur d’European Sleeper. © Siska Vandecasteele

Lorsque je lui demande quelle est sa meilleure expérience en train de nuit, il ne parvient pas à choisir. “Lorsque j’étudiais encore le russe, je me suis rendu à Saint-Pétersbourg en train de nuit avec d’autres étudiants. Vivre mon premier contact avec la Russie dans un train de nuit rempli de contrôleurs ivres par -20°C, c’était vraiment spécial!”, s’exclame van Buuren en riant. Grâce aux paysages magnifiques, aux wagons-lits assez luxueux et aux personnes sympathiques, son voyage en train de nuit vers la Turquie reste également gravé dans sa mémoire. “Lorsque j’attendais sur le quai, des cheminots étaient assis sur des tabourets autour d’un poêle à charbon et préparaient du thé. Ils m’ont demandé si je voulais me joindre à eux. On n’oublie jamais ça.”

Lire aussi Cinq lignes de train de nuit en Europe qui vont bon train

Luxe en rose layette

Quelques instants plus tard, le steward Nathan se présente à son tour. “Je voyagerai à bord de ce train chaque mois, ce qui me permettra de combiner ce travail avec mon emploi en psychiatrie”, explique ce jeune homme d’une vingtaine d’années. Bien qu’il s’agisse de ses premiers jours en tant que flexi-jobber à bord d’un train, sa passion pour les voyages et son expérience dans l’horeca donnent l’impression qu’il fait cela depuis des années. Le soir, il fournit des couvertures supplémentaires aux passagers frileux et le matin, il parcourt le wagon instable avec des gobelets débordant de café et de thé.

Le steward Nathan travaillera chaque mois en tant que flexi-jobber à bord du train. © Siska Vandecasteele

Vers minuit, lorsque chacun quitte notre compartiment pour rejoindre le sien, nous transformons les authentiques et quelque peu poussiéreux sièges bleus en tissu de 1967 en trois paires de lits confortables. Avec un oreiller, une housse de couette sans couette et une couverture tout neufs, nous préparons les couchettes pour une nuit agitée. Doit-on également faire son lit soi-même dans les compartiments de luxe? Non. Dans les compartiments rose layette, je découvre trois lits faits (avec une couette), une armoire en bois renfermant un cabinet de toilette et un miroir, ainsi qu’un fauteuil bleu.

Dans les compartiments de luxe, je trouve une armoire en bois renfermant un cabinet de toilette et un miroir. © Siska Vandecasteele

Contrairement aux privilégiés des compartiments de luxe, je me brosse les dents dans une cabine grisâtre et propre, située un peu plus loin dans le couloir. L’espace est si exigu qu’avec le bout de mes chaussures contre le lavabo, je parviens tout juste à refermer la porte. Je n’ai pas besoin de plus qu’un lavabo, un miroir et un distributeur de savon ‘Château Beau Savon’ – on se croirait en France, mais j’ai trouvé le produit sur le site web d’Action. La toilette la plus proche se trouve dans le wagon suivant. Quand on mesure 1m67, on peut tout juste s’asseoir sur la lunette de la toilette sans devoir adopter des positions inconfortables. Une aventure sanitaire que les plus grands préféreront reporter le plus longtemps possible.

Quand on mesure 1m67, on peut tout juste s’asseoir sur la lunette de la toilette sans devoir adopter des positions inconfortables. © Siska Vandecasteele

The morning after

Après une nuit dans un bon lit que j’ai dû quitter à plusieurs reprises à cause d’une porte de compartiment qui s’ouvrait, je profite vers 6 heures du défilement d’interminables prairies hollandaises réchauffées par les premiers rayons de soleil de la journée. Une fois rafraîchie, j’attrape avec curiosité le sac petit déjeuner que le steward Nathan est venu me remettre la veille au soir en me recommandant de ne pas m’attendre à grand-chose. En effet, les repas gastronomiques ne sont pas au programme. Sous une brise délicieusement rafraîchissante (les fenêtres peuvent d’ailleurs s’ouvrir dangereusement), je mords dans mon sandwich pas vraiment frais sorti d’un sachet en plastique, avec un peu de confiture.

Si, comme moi, vous aimez voyager lentement, vous apprécierez sans aucun doute le train de nuit. Il n’est pas question de s’habiller élégamment pour se régaler de mets délicieux, de se retirer complètement et de se détendre agréablement sous la douche, mais ce luxe ne peut rivaliser avec les rencontres inoubliables, l’ambiance de camping et le doux assoupissement collectif au rythme de la nuit – petit conseil: n’oubliez pas vos bouchons d’oreille! La première nuit dans un nouveau lit est toujours difficile, mais je donnerai certainement une seconde chance au train de nuit.