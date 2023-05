À ne pas rater cette semaine | Une nuit dans l’appart de “Friends”, des expos et du design

1 | To visit | Off à Rotterdam

Profitez d’Art Rotterdam pour visiter la Van Nelle Factory. Toute foire d’art qui se respecte a un programme off: nous recommandons l’expo collective “Postcards from Rotterdam” qui présente le travail de 25 designers venus des quatre coins du monde. On peut voir (et acheter) le tabouret “Paw” en aluminium du Studio Hak de Séoul (photo) ou l’armoire du Belge Pierre De Valck.

L’expo est organisée par Objects With Narratives (OWN), une galerie de design qui fait primer la narration sur l’esthétique ou la fonction. Derrière ce concept, on trouve trois Belges: le designer Robbe Vandewyngaerde, son frère Nik, architecte, et Oskar Eryatmaz, issu de la finance, qui dirigent la galerie depuis leurs villes respectives: Amsterdam, Genève et Bruxelles. En plus d’expositions, le trio a une boutique en ligne et est présent sur 1stDibs et The Bruno Effect. Pour cette expo, il collabore avec la galerie Doen.