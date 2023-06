Citytrip | Que faire à Knokke le temps d'une journée?

Saviez-vous que la moitié de la superficie de la commune de Knokke-Heist est en zone agricole? Et qu’on y dénombre 90 exploitations? Pour partir à la découverte de ces polders, on emprunte deux nouvelles routes cyclables: la route ouest vers Heist et la route est vers la frontière des Pays-Bas. Toutes les deux sont parsemées de boutiques logées dans des fermes où faire ses courses et se ravitailler en produits locaux de première fraîcheur. Sur la carte cycliste, à télécharger gratuitement, il y a des recettes adaptées, ainsi qu'une carte des routes des abeilles.