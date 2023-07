Fendi, Vilebrequin | Les marques de luxe s'imposent à la plage

Saint-Tropez 1971: le photographe et journaliste automobile Fred Prysquel esquisse un maillot de bain sur la nappe en papier d’un restaurant et le découpe. Le boxer-short long et ample qu’il crée est totalement différent des modèles courts et moulants en vogue à l’époque. S’inspirant du surf, il le fait fabriquer dans une toile de voile de couleur vive qui sèche rapidement. La marque française de maillots de bain de luxe Vilebrequin était née.