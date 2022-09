La Friche de l’Escalette et ses œuvres d'art: un must à Marseille

À l’orée du Parc national des Calanques de Marseille, la Friche de l’Escalette ouvre son site remarquable au grand public pour la septième saison consécutive.

Après les plages, il faut parcourir quelques kilomètres en direction des Goudes, sur la route longeant la mer, pour rejoindre l’Escalette, juste le temps de perdre son regard dans le bleu de la Méditerranée. Mais le chemin jusqu’à ce site hors du temps, aux allures de Far West romantique, en vaut la peine. "Les Marseillais en ont encore peu connaissance, mais les riverains sont très heureux de sa transformation", confie Elliot Touchaleaume, exploitant et gardien des lieux. "On est dans un décor de film."

Cette ancienne usine à plomb, en activité de 1851 à 1925, a eu plusieurs vies. "À sa fermeture, les infrastructures ont été démantelées, la ferraille récupérée pour de l’armement et, depuis, elle était devenue une zone squattée", expique Touchaleaume, issu du secteur audiovisuel et du cinéma. Tour à tour, l'endroit a été un cimetière de voitures occupé par un cascadeur, un parking pour 2.500 voitures, un chantier naval et même un resto-brasserie. "Il nous a fallu des années pour nettoyer ce site à l’abandon: il n’avait pas été entretenu pendant septante ans. Et ce travail se poursuit chaque jour."

"Nous présentons des artistes de l’époque moderniste et des contemporains émergents. À terme, nous rêvons d’ouvrir une petite galerie d’art." Elliot Touchaleaume Gardien et exploitant de la Friche de l'Escalette

Vue en plein écran Guy Bareff pratique la céramique en pensant à l’architecture et à la lumière. Ici, une œuvre s’intitulant «Tour des Vents». ©Archives Galerie 54 - C.Baraja et/ou E. Touchaleaume

Chasseur de trésors

"Le projet est né grâce à mon père, Éric Touchaleaume. Quand il était plus jeune, il passait souvent par ici lorsqu’il rendait visite à son oncle. Il a toujours été fasciné par cette sorte de no man’s land", explique le trentenaire.

Galeriste à Paris, Éric Touchaleaume est un fervent défenseur du patrimoine moderne, spécialiste de Pierre Jeanneret et des maisons démontables de Jean Prouvé. En 2007, il a installé son nouvel espace, la Galerie 54, dans l’Hôtel Martel construit par Rob Mallet-Stevens dans le 16e arrondissement de Paris.

Depuis, l’ancien appartement-atelier des frères sculpteurs Jan et Joël Martel est un écrin de pièces de design et de mobilier Mid Century. "Comme mon père, j’ai la trempe d’un chasseur de trésors, d’un Indiana Jones. Quand j’ai découvert cette friche, je n’avais qu’une envie, la valoriser." Après un bail de 10 ans, les Touchaleaume deviennent propriétaires du terrain, en 2019.

Vue en plein écran ©Archives Galerie 54 - C.Baraja et/ou E. Touchaleaume - ADAGP Paris 2022

Cabanes et sculptures

Cette année, les ruines accueillent les œuvres de cinq artistes contemporains, qui partagent une même vision poétique de la création contemporaine. "Nous présentons des artistes de l’époque moderniste et des contemporains émergents. À terme, nous rêvons d’ouvrir une petite galerie d’art", poursuit l’exploitant. L’expo actuelle, intitulée "Objets à réaction poétique" est un clin d’œil à Le Corbusier qui aimait collecter des éléments de la nature comme des fossiles, des galets, du bois flotté, etc.

Mention spéciale pour les "Formes molles" de Baptiste (1989) et Jaïna (1993), des sculptures biomorphiques noires et blanches qui se chevauchent, ainsi que pour les "Tours des Vents" du sculpteur Guy Baref (1942) en terre blanche, qui, tantôt, tiennent lieu de lanterne, de tabouret ou de socle, affichant un design très imprégné des années 70.

Dans le parcours permanent, on retrouve deux cabanes de Jean Prouvé: "Marseille a une tradition du cabanon", précise Touchaleaume. La première est le bungalow "Cameroun", datant de 1958, un prototype unique d’habitat tropical en zone humide, et le pavillon d’urgence 6 x 9, sorte de baraque d’urgence commandée aux Ateliers Prouvé à la Libération par le ministère de la Reconstruction, afin de reloger les habitants de Lorraine sinistrés par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale.

La Friche de l’Escalette présente également des artistes qui sont sensibles au site et partagent un même idéal: apporter de la beauté et de la poésie dans notre monde. Parmi les sculptures permanentes, on retrouvera notamment l’impressionnant "Été de la forêt", de François Stahly (1911-2006), fait de multiples totems monumentaux en bois de chêne, créant un lieu de paix et de méditation empreint d’une forte présence cosmique; et "Claustra", d’Héloïse Bariol (1983), constituée de modules en terre cuite, une œuvre qui rythme parfaitement l’un des espaces d’exposition.

Vue en plein écran Le parc d’art, avec les ruines de l’ancienne usine de plomb, ressemble à un décor de cinéma, sorte de no man’s land entre terre et mer dans les Calanques de Marseille. ©Archives Galerie 54 - C.Baraja et/ou E. Touchaleaume

Slow time

La région compte de nombreux parcs de sculptures, mais celui-ci a un fonctionnement tout autre, se développant pas à pas, selon le rythme du Parc des Calanques. "Ce n’est pas le joujou d’un milliardaire. C’est un projet autofinancé essentiellement par les ventes de la Galerie 54. Nous sommes adeptes de la philosophie du slow time."

Les sols, très pollués, nécessitent un soin particulier: "Par la force des choses, nous avons développé un savoir-faire dans le nettoyage de sites très pollués et nous espérons qu’à terme, l’Escalette puisse servir d’exemple pour la réhabilitation de friches industrielles. Il faut avoir les bons gestes, agir en douceur pour confiner cette pollution et respecter l’environnement."

Le parc ambitionne un profond réaménagement, avec, notamment, des salles d’exposition dans les anciens ateliers, une fois déblayés. Un projet de développement réalisé en collaboration avec un architecte issu de l’École d’architecture de Marseille (ENSAM), Christophe Monge. "Il a fait sa thèse sur le site de la Friche et il collabore avec nous depuis le début du projet."