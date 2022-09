Les cinq meilleurs packraft trips en Europe

Voici les itinéraires de packrafting préférés de l'aventurier chevronné Willem Vandoorne et quelques conseils à suivre avant de vous lancer dans l'aventure.

1. Gorges du Tarn | Gorges de l’Ardèche, France

Pourquoi? "Ces deux célèbres gorges calcaires sont d’une beauté paradisiaque et tranquille à la mi-saison (avril-mai-septembre-octobre). Le long du Tarn et de l’Ardèche, on peut aussi faire de belles randonnées."