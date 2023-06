Spécial Knokke | 250 pages d'été par Sabato

Fin juin, Syrco Bakker (38 ans) partira pour Bali, où il ouvrira Syrco Basè. Mais, dans un an et demi, le chef prévoit également d’ouvrir un nouvel établissement à Retranchement, entre Knokke et Cadzand, où il vit en ce moment. "Nous avons acheté une école de 1884." Fin avril, Bakker a quitté Pure C, l’établissement de Sergio Herman qui arborait deux étoiles au guide Michelin depuis 2010. Avant ce poste, il était second à l’Oud Sluis, l’ancien restaurant triplement étoilé du même Herman.