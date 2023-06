The Hoxton, nouvel hôtel-restaurant et rooftop à Bruxelles

The Hoxton a ouvert ses portes à Bruxelles. En plus d'y loger, il est possible d'y déguster de la cuisine latino-américaine et de profiter d'une vue panoramique en terrasse.

Ça bouge du côté des anciens immeubles de bureaux et hôtels bruxellois! En 2025, The Standard ouvrira ses portes dans les tours du WTC, près de la gare du Nord. À la fin du mois, l’ancien siège de la Royale Belge à Watermael-Boitsfort connaîtra une nouvelle vie en accueillant différentes disciplines sous le nom de Mix et, il y a deux semaines, The Hoxton a ouvert ses portes dans la Victoria T-Regina Tower, ex-siège européen d’IBM.

L'hôtel The Hoxton à Bruxelles.

Publicité

Le terme "hôtel" est un euphémisme: avec divers restaurants, bars, espaces de coworking, salles de sport et rooftops, ces lieux attirent les locaux comme les touristes. Ainsi, The Hoxton dispose, en plus de 198 chambres, d’un bar à cocktails et d’une taqueria mexicaine au 20e étage, Tope. Son atout ultime est évidemment la terrasse offrant une vue panoramique sur Bruxelles. En plus d’un lunch léger et d’un dîner complet, The Hoxton propose un brunch le week-end. Et, au bar, on peut manger un bout tout au long de la journée.

L'hôtel The Hoxton à Bruxelles.

L’hôtel abrite aussi le restaurant péruvien Cantina Valentina pour les amateurs de pisco sour, ceviche et chicharrones. On peut s’y rendre pour le petit-déjeuner, le lunch et le dîner. Le chef londonien Adam Rawson a même créé des versions péruviennes de notre américain et de nos moules-frites.