3 vins belges à déboucher lors de la fête nationale

1. Château Bon Baron | La Baronne Brut Nature 2021 (rosé, vin mousseux)

Notre favori absolu parmi tous les gagnants des Belgian Wine Awards 2024 est ce crémant de Wallonie du Château Bon Baron à Dinant. Ce vin mousseux rosé est élaboré à partir d'une combinaison remarquable de cinq cépages différents: acolon, cabernet dorsa, gamaret, garanoir et pinot noir. Au nez: des fruits rouges et des agrumes. En bouche, des bulles douces et rafraîchissantes et une saveur profonde et complexe.