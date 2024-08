4 alternatives au traditionnel rosé de Provence

3. Tikves Alexandria Cuvée Rosé 2022, Macédoine du Nord

Dans le verre, on découvre une robe orange doré, claire au centre et plus intense sur les bords. Ce vin se distingue par un nez très aromatique, mêlant des notes de litchi, de fleur d'oranger et de roses sauvages. En bouche, il offre une acidité douce et agréable, suivie d'une longue finale, non grasse. Malgré sa teneur en alcool de 13%, ce vin ne se révèle pas trop puissant et se boit facilement. Il se mariera à merveille avec un risotto aux fruits de mer ou un poisson grillé.