5 bars à vin nature à Bruxelles, Anvers et Gand

À manger

À Anvers, le chef australien Rhys Savage cuisine dans une petite cuisine improvisée derrière un comptoir. Il propose des plats simples mais intenses. Les Pimientos de Padrón sont relevés avec du wasabi et des herbes furikake (11 euros). Les moules de bouchot sont accompagnées d'ail des ours et de chou-fleur (15 euros). De temps en temps, le pudding au caramel collant (8 euros) que le chef a appris de sa grand-mère surgit à la carte des desserts.

À Bruxelles, la cheffe Lyla Bangels travaille principalement avec des ingrédients provenant de producteurs locaux. Elle associe une truite bruxelloise fumée à la ciboulette avec des légumes issus de l'agriculture biologique. À la carte, il y a aussi des petits plats, comme les moules au gingembre et au verjus (10 euros), des assiettes de fromages et de charcuterie (à partir de 10 euros) et des tartinades maison, comme le tartare d'algues bretonnes (6,5 euros)

Infos pratiques titulus.be

Possibilité de réservation | Recommandé pour les groupes de six personnes ou plus. Titulus Bruxelles Chaussée de Wavre, 167a 1050 Bruxelles

02 512 98 30

Du mardi au samedi, à partir de 12h. Titulus Anvers Oever 8, 2000 Anvers

03 288 72 52

Du mercredi au vendredi à partir de 14h, et le samedi et dimanche à partir de 12h.

Lire aussi 4 bars à vin à (re)découvrir à Bruxelles

2 | Anvers | Rocky

Ellen Destuyver et Dennis Broeckx dirigent trois entreprises en une dans ce bâtiment. En plus de leur restaurant gastronomique, l'Épicerie du Cirque "under the Palm Trees", il y a MOSS, le restaurant qui accueille les clients pour le petit-déjeuner et le déjeuner. Le vendredi et le samedi soir, ils ouvrent également les portes de Rocky, un bar à la carte des vins fantastique avec des plantes, des couleurs chaudes et une touche de chic. En prime: la petite terrasse côté rue.

À boire

La gérante Ellen Destuyver a composé une carte des vins large de treize pages. Elle contient à la fois de grands noms - comme l'espagnol Vega Sicilia - et des perles méconnues de vins natures, bien que ce terme ne soit jamais utilisé ici. La sommelière préfère se dire amateur de "vins bruts", un terme qui englobe tous les vins fabriqués artisanalement où le savoir-faire prime sur le fait de ne pas ajouter de sulfite.

Par exemple, les vins du Jura de Stéphane Tissot sont ici mis à l'honneur, aux côtés des vins oranges en amphore de l'italien légendaire Josko Gravner. Les rares bouteilles de Gabrio Bini, un architecte qui fait des merveilles avec la noix de muscade sur l'île italienne de Pantelleria, sont également au menu.

Les prix démarrent ​​à partir de 34 euros la bouteille. Cinq vins sont proposés au verre, également à la carte du restaurant gastronomique. On y trouve aussi une vaste carte de bières artisanales – tels que Antidoot et 3 Fonteinen – et une douzaine de cocktails à 13,5 euros chacun.

À manger

Le chef Dennis Broeckx prépare de savoureux encas. Ainsi, en plus de l'incontournable plateau de charcuterie et de fromage, il propose également sept petits plats créatifs, comme l'association daurade, hiziki et sésame (12 euros) ou encore les tripes blanches accompagnée de chou de Milan (16 euros), et le tofu à la grenade assaisonné d'un mélange d'épices indiennes chaat masala (12 euros).

Infos pratiques Volkstraat 13, 2000 Anvers

0468 47 24 75 | rockyantwerp.be

Possibilité de réservation | Par téléphone ou via le site web pour les groupes de six personnes ou plus.

3 | Bruxelles | Le Petit Canon

Dans une petite ruelle discrète perpendiculaire à la rue Lesbroussart se trouve Le Petit Canon. Avec sa spacieuse terrasse, l'établissement accueille les clients dès la fin de la journée pour une pause conviviale et chaleureuse.

Au Petit Canon, on trouve une large gamme de vins natures et biologiques. L'ambiance y est décontractée et les prix se veulent relativement abordables. Des plans de thym ou de basilic frais ornent les tables et donnent une atmosphère bucolique à l'endroit. On s'y sent bien, et on a envie d'y passer la soirée!

À boire

La carte du Petit Canon compte une petite trentaine de noms. Il y a ici de nombreux vins natures, mais pas seulement. Ils sont néanmoins tous au moins biologiques et européens. L'établissement travaille par exemple avec Alexandre Dalet dans le Luberon et sa bouteille de blanc nature Roquentin, un 100% chardonnay rempli de fraîcheur.

Côté rouge, on apprécie le cabernet franc venu tout droit de la Vénétie italienne Lo Sfuso di Collina signé Alfonso Soranzo. À la carte, plusieurs vins oranges comme le profond et complexe Je t'ai dans la Peau de Nicolas Chemarin à base de chardonnay. Les prix des bouteilles fluctuent entre 30 et 45 euros. Au verre, il faut compter entre 6 et 9,5 euros.

À manger

La tartinade du jour est un très goûtu écrasé de chorizo accompagné de pains libanais (8,5 euros). L'idéal pour démarrer l'apéro avec un verre de vin à la main. Au Petit Canon, la nourriture est simple et pensée pour être partagée. Leur mythique camembert rôti (15 euros) est proposé en deux versions: au miel et au thym ou à l'ail confit et au vin blanc. Quelques autres grignotages sont également proposés - du tzatziki aux rillettes de thon en passant par les olives de Kalamata - pour des prix fluctuant de 6 à 9 euros.

Dans les incontournables de l'été, on retrouve notamment une burrata, tomates anciennes et basilic (15 euros). Vous pourrez aussi partager des planches de fromage et de charcuterie ou encore des croques revisités.

Infos pratiques Rue Lesbroussart 91, 1050 Ixelles

Ouvert tous les jours sauf le dimanche, à partir de 17h.

Réservation possible au 02 640 38 34.

@lepetitcanon

4 | Gand | Raaf

Aram Schyesmans et Michel Neerinckx ont ouvert ce bistrot-gastro à l'automne 2022 à la place de l'incontournable café-restaurant Het Gouden Hoofd en place depuis vingt ans. Raaf se veut accessible et vous pouvez vous y rendre aussi bien pour un petit apéritif que pour un dîner copieux.

Près de l'entrée se trouve un bar accueillant, où le vin coule à flot. Six plats sont proposés dans l'espace café pour une petite faim, tandis que les repas plus copieux sont servis dans l'espace restaurant. À l'arrivée des beaux jours, une terrasse est aménagée côté rue.

À boire

Les bouteilles dans le petit frigo à l'entrée du bar indiquent déjà qu'il s'agit d'un beau terrain de jeu pour les amateurs de vin nature. Le zwigelt rouge frais et onctueux du vigneron biodynamique autrichien Alexander Koppitsch (43 euros) en est un bon exemple.

On trouve aussi de nombreux vins glou-glou qui proviennent principalement de France, d'Allemagne, d'Autriche et d'Italie. Le sommelier Lenny Albrecht fournit une bonne explication du style de vin pour chaque bouteille. Il évoque par exemple les termes "oxydation, épicé" pour décrire un godello de Galice macéré avec la peau.

Une dizaine de vins sont proposés au verre (avec des prix à partir de 6,5 euros). Ceux qui n'apprécient pas le vin nature peuvent déguster l'une des douzaines de bières artisanales intéressantes, quelques suggestions sans-alcool ou encore une petite liste de cocktails.

À manger

Raaf propose un petit menu avec six plats, dont certains figurent également dans le restaurant. Vous pouvez par exemple commander un carpaccio de boeuf au romesco, poivron rouge et échalote marinée (12 euros). En supplément, un pain au levain maison avec du beurre (3 euros) ou encore un croissant au Pas de rouge (9 euros).

Infos pratiques Slachthuisstraat 96, 9000 Gand

09 278 41 80

ravengent.be

Du mardi au samedi. Le bar ouvre à 18h

5 | Bruxelles | Cave Brugmann

Ce bar à vin compte aujourd'hui trois succursales à Bruxelles – on les trouve dans le quartier Dansaert et à Watermaal-Boitsfort – mais tout a commencé en 2004 dans cet immeuble de la place Brugmann à Ixelles. Avec ses tables hautes, ses casiers à vin stylisés et son bar rutilant, c'est l'endroit idéal pour découvrir l'un des nombreux vignerons natures avec qui Winery travaille. De plus, les plats proposés sont de grande qualité. Toutes les bouteilles sont également en vente à emporter.

À boire

Winery est un précurseur dans la tendance des vins natures, bien qu'ils les appellent ici "vins vivants". En partie grâce à cette avance, le bar à vin entretient des relations privilégiées avec de nombreux vignerons, notamment dans les régions françaises de la Loire, du Beaujolais, du Languedoc, du Roussillon et du Jura.

Dégustez par exemple les vins du Clos Maïa, avec lesquels la vigneronne Géraldine Laval donne un nouveau souffle au Languedoc. Ou un vin blanc léger et délicat à base du cépage rare listan du Domaine de Courbissac près de Carcassonne. Un verre de vin coûte entre 6 et 10 euros, une bouteille entre 22 et 200 euros. Si vous souhaitez boire une bouteille de la cave, le droit de bouchon s'élève à 12 euros.

À manger

Ici, vous dégusterez des plats qui changent de la charcuterie ou du plateau de fromages des autres établissements. En cuisine, on associe par exemple le topinambour à l'olive et à la sauge. Le crabe est accompagné de wasabi et de criste marine. Les petits plats reviennnent à environ 15 euros. Des créations plus élaborées, comme les crevettes aux poireaux et la bisque de crevettes, coûtent environ 25 euros.