Le guide ultime pour mieux apprécier le vin en 2024

Épisode 1

10 alternatives intelligentes (et moins chères) aux vins iconiques

Les grands bordeaux, barolos et bourgognes rouges et blancs ne sont désormais plus accessibles qu'à quelques rares amateurs. C'est pourquoi nous sommes partis en mission. Le résultat: dix bouteilles qui se comparent aux vins les plus chers et les plus iconiques du monde.