Les vins naturels | "Arnaque sans définition" sur la carte des restaurants étoilés?

À l'Osaka, un bar à vins tout de béton et de métal situé sur les Leien à Anvers, de jeunes hommes moustachus sirotent un savagnin ouillé de Philippe Bornard du Jura ou une jacquère du Domaine des Côtes Rousses de Savoie dans un décor de meubles en bois épurés et d'éclairage au néon. Au coin de la rue se trouve la boutique Amber Bottle Shop, tout aussi minimaliste avec ses murs blancs, ses carreaux bleus et son logo rétro. En examinant de plus près les dizaines de bouteilles posées sur les étagères en bois blanc, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un magasin de vins naturels. Sur une bouteille de vin pétillant naturel, l'étiquette arbore des abeilles et des fleurs. Sur quelques autres flacons, la référence se situe dans le nom, à l'instar du Wilde-Heimat, un vin orange du domaine allemand 2Naturkinder. Les arômes qui s'échappent des verres de dégustation sont également différents de ceux qu'on associe habituellement au vin. L'assemblage de cépages blancs du domaine alsacien Muller Koeberlé présente un nez et une bouche plus exotiques que ce à quoi on pourrait s'attendre. Au lieu d'agrumes, pommes vertes et autres notes fraîches, un arôme de fruits rouges et d'épices chaudes chatouille nos narines. "C'est certainement dû à l'assemblage, qui comprend du muscat et du gewürztraminer en plus du riesling et du pinot blanc", explique le co-gérant Ties Bemelmans. "Mais la façon dont le vin est élaboré lui confère également une saveur particulière. Au lieu de presser les raisins immédiatement, ils sont laissés en contact avec la peau pendant quelques jours. Cette macération pelliculaire permet à la peau de libérer des composés colorés et aromatiques, qui confèrent au vin blanc une couleur orangée, typique des vins naturels. Les vignerons exploitent les raisins au maximum."