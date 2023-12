Y aura-t-il du vin mousseux belge sur votre table pour Noël?

La fin de l'année approchant, notre quête des meilleurs bulles s'intensifie. Optez-vous pour une alternative belge? En visite chez le producteur de vin mousseux primé Cruysem.

Ils ont enfilé leurs bottes tant le sol de leur vignoble est détrempé. Kathy Declercq (41 ans) et Bart Bracke (43 ans) avancent prudemment sur l'herbe mouillée entre les vignes. Bien que l'année 2023 touche à sa fin, ils n'ont pas encore pu tailler un seul pied de vigne en raison de la pluie incessante dans leur domaine situé à Kruisem, en Flandre orientale. Travailler maintenant endommagerait le sol, une situation qui inquiète les viticulteurs. "Normalement, on peut commencer à tailler en automne, une fois toutes les feuilles tombées", explique Declercq. "Cela nous laisse au moins quatre mois, jusqu'à fin mars, pour mettre en ordre nos 49 000 pieds. Cette année, nous devrons le faire en deux ou trois mois seulement."

Et de montrer comment on procède normalement. À l'aide d'un sécateur, ils coupent presque toutes les ramifications de la vigne, ne laissant au-dessus du robuste tronc de base que de fines branches avec un ou deux bourgeons. C'est ce qu'on appelle la taille en cordon, explique Declercq. "La plupart des viticulteurs pratiquent la taille Guyot. Ils conservent deux pousses durant l'hiver, et en courbent une horizontalement. Au printemps, la vigne peut alors pousser rapidement." Avec leur méthode de taille spécifique, la vigne est moins productive, explique la vigneronne, mais c'est précisément le but recherché: "On obtient des grappes plus petites. Les nutriments qui montent des racines se répartissent sur moins de raisins, lesquels donnent un jus plus concentré et plus intense."

À l'aide d'un sécateur, ils coupent presque toutes les ramifications de la vigne. © Siska Vandecasteele

Rachat à la famille

Le travail avec un jus plus concentré est l'une des raisons du succès étonnamment rapide du jeune vignoble. Declercq et Bracke ont planté leurs premières vignes de chardonnay en 2017 devant leur maison dans les Ardennes flamandes, dans une prairie où paissaient autrefois des vaches. Leurs premiers vins mousseux ont été commercialisés en 2022. L'une des cuvées de Cruysem, un assemblage de chardonnay, pinot noir et pinot meunier, a déjà été reconnue cette année par Gault&Millau comme l'un des six meilleurs vins mousseux blancs de Belgique, un succès qui a conduit à la vente rapide des premières bouteilles. "Nous avons très vite épuisé nos stocks. Pour en avoir encore chez nous, nous avons dû racheter des bouteilles à des membres de notre famille." Les vins mousseux de Cruysem figurent sur la carte des meilleurs restaurants de la région, tels que Benoit et Bernard Dewitte, Castor, In den Hert et Le Vieux Château. "Nous n'aurions jamais pensé que cela irait aussi vite", confie Declercq. "On s'attend à devoir patienter des années avant de pouvoir produire une qualité suffisante."

L'une des cuvées de Cruysem a déjà été reconnue cette année par Gault&Millau comme l'un des six meilleurs vins mousseux blancs de Belgique. © Siska Vandecasteele

De la chape au cep