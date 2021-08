Bienvenue au Wine Bar des Marolles: un double projet vin, art et antiquités

Le bar à vins: Wine Bar des Marolles

VIN, ART ET ANTIQUITÉS - Ce bar à vin est un double projet: à côté du bar et bistrot, installé dans une charmante bâtisse du XVIIIe siècle, se trouve un petit magasin, Le Marché du Wine Bar, qui, en plus du vin et des produits d’épicerie fine, vend des objets d’art et des antiquités, une passion de son propriétaire, Vincent Thomaes.