Bienvenue chez Vini e Cicchetti, une triple ode à la gastronomie italienne

Les trois bouteilles préférées de Maud Novalet, sommelière de Vini e Cicchetti à Beersel.

Le bar à vins: Vini e Cicchetti

Trois en un - Ce nouvel établissement est un triple hommage à la gastronomie italienne: Vini e Cicchetti combine à la fois restaurant, bar à vin et boutique. À noter: autant les vins que les plats sont à emporter. En outre, le terme "cicchetti" fait référence aux tapas typiques de Venise, également à la carte, bien sûr.

Cuisine ouverte - Devant les étagères, où s’empilent pâtes, huile d’olive, vinaigre balsamique et conserves de tomates de qualité, se trouvent une cuisine ouverte et un comptoir réfrigéré dans lequel sont présentés plats à emporter et les fameux cicchetti.

Sommelière - Maud Novalet est une experte: pendant des années, elle a codirigé le restaurant Ricotta & Parmesan à Bruxelles. Pour sa sélection, elle travaille notamment en étroite collaboration avec trois importateurs de vins italiens.

Vini e Cicchetti, Herman Teirlinckplein 1 à 1650 Beersel. Fermé le lundi. Tél. 02/736.78.05. www.viniecicchetti.be

Vin - L’adresse offre ici un beau mix de découvertes, de références, de vins naturels et de producteurs en biodynamie. La carte propose également 51 vins qui, du Piémont à la Sicile, sont répartis dans toute la Botte.

Assiette - Le chef italien Antonio Coppola présente de petites assiettes, mais aussi une sélection de pâtes fraîches, des plats et des desserts. Le comptoir de vente à emporter propose de la burrata, de la charcuterie fine et des plats préparés.

Addition - Verre de vin à partir de 5,50 euros et assortiment de quatre cicchetti à 10 euros. La bouteille de vin la moins chère revient à 27 euros et la plus chère, 135 euros. La fourchette des plats de pâtes s’étend entre 14 à 19 euros.

Débouché et approuvé

1. Star des Marches

Le Oche, Fattoria San Lorenzo, Verdicchio dei Castelli di Jesi, Marches, 2019. 22,50 euros chez Vini e Cicchetti.

"Natalino Crognaletti, troisième génération de ce domaine familial, est un des meilleurs vignerons de la région. Son Verdicchio est très expressif, riche et complexe –il présente même des notes beurrées dues aux vendanges tardives. La fermentation et la vinification ont lieu dans des cuves en béton, si bien que le vin reste très pur."

2. Vin d’automne élégant

Musella, Valpolicella Superiore Ripasso, Vénétie, 2017. 26 euros chez Vini e Cicchetti.

"Pour le Ripasso, le Valpolicella ordinaire subit une refermentation sur des lies d’Amarone, la plus célèbre appellation de la région. Ce Ripasso est produit par une cave en biodynamie près de Vérone. Les cépages corvina, rondinella et corvinone, stars du Valpolicella, y expriment pleinement leur typicité. La maturation dans de grands fûts donne un vin élégant, avec des notes de cerise, d’herbe et de bois."

3. Délicieux avec le gibier

Nebbiolo, Cascina delle Rose, Langhe, Piémont, 2019. 31 euros chez Vini e Cicchetti.